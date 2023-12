Lfd. Nr.: 1176 Nach einem Raub in der Thier Galerie in Dortmund am vergangenen Freitag (8.12.2023) gegen 16:40 Uhr, sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Dortmund (ots) - Ein 18-Jähriger aus Essen wurde bei der Tat durch Pfefferspray verletzt.



Ersten Erkenntnissen zufolge war der 18-Jährige in der Dortmunder Innenstadt unterwegs, als er sich von einer Person verfolgt fühlte. Daraufhin ging der Essener in die Thier Galerie. Hier wurde der junge Mann unvermittelt von dem Unbekannten angegriffen und bekam Pfefferspray ins Gesicht gesprüht.



Der 18-Jährige gab an, dass der Täter sowie weitere Personen auf ihn einschlugen. Dabei habe er auch ein Messer wahrnehmen können. Die Täter flüchteten mit der Jacke des Esseners.



Der 18-Jährige beschreibt den Haupttäter wie folgt:



- 1,85 bis 1,90 m groß

- Ca. 20-25 Jahre alt

- Schlanke Statur, bekleidet mit einer schwarzen Jacke

- Kurze, schwarze und krause Haare

- Dunkle Hautfarbe



Zeugen melden ihre Hinweise bitte der Kriminalwache Dortmund unter: 0231/132-7441.



Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:



Journalisten wenden sich bitte zu den üblichen Geschäftszeiten an:

Polizei Dortmund

E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell