Lfd. Nr.: 1184

Dortmund (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht am vergangenen Donnerstag (7.12.2023) auf der A 1 in Fahrtrichtung Köln sucht die Polizei Dortmund jetzt Zeugen.



Ein 22-jähriger Dortmunder fuhr gegen 14 Uhr mit seinem Opel Astra auf dem mittleren Fahrstreifen der A 1, als er im Baustellenbereich kurz vor der Anschlussstelle Kamen Zentrum von einem anderen Autofahrer touchiert wurde. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete.



Laut Angaben des 22-Jährigen handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um eine silberne Mercedes Limousine. Bei dem Kennzeichen konnte er lediglich "STD" für den Landkreis Stade ablesen. Der Dortmunder wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An seinem Opel entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.000 Euro.



Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeiwache Kamen zu melden: 0231/132-4521.



Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Annika Roß

Telefon: 0231/132-1033

E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell