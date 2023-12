Lfd. Nr.: 1221 Die Polizei Dortmund hat am Mittwochabend (20.

Dortmund (ots) - Dezember) in der nördlichen Innenstadt einen mutmaßlichen Kellereinbrecher festgenommen.



Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Schützenstraße hatte gegen 22.25 Uhr die Polizei alarmiert. Er hatte im Keller des Hauses verdächtiges Taschenlampenlicht bemerkt und Geräusche vernommen. In einem der Keller - untauglich versteckt hinter der Tür - fanden sie einen 43-Jährigen aus Gelsenkirchen. Diesen nahmen sie vorläufig fest.



Zudem stellten sie noch weitere drei aufgebrochene Kellerräume fest.



Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten unter anderem mutmaßliches Tatwerkzeug. Er musste schließlich den Weg ins Polizeigewahrsam antreten.



Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Nina Kupferschmidt

Telefon: 0231-132 1026

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell