Dortmund (ots) - Mit Lichtbildern sucht die Polizei nach einem Mann, der im Verdacht steht einen Computerbetrug begangen zu haben.



Dem unbekannten Mann wird vorgeworfen, mit den Daten einer 39-Jährigen aus Weiden in der Oberpfalz digital eine Debitkarte erstellt und genutzt zu haben, um am 24. Mai an einem Geldautomaten der Volksbank Selm-Bork in Lünen Bargeld abzuheben. Zudem wurde ein Handyvertrag mit den Daten der Frau abgeschlossen.



Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen?



https://polizei.nrw/fahndung/123103

https://polizei.nrw/fahndung/123103



Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.



