Lfd. Nr.: 1212 Mit Lichtbildern sucht die Polizei Dortmund nach einem mutmaßlichen Dieb.

Dortmund (ots) - Der Mann steht im Verdacht an einem besonders schweren Fall des Diebstahls auf einer Baustelle beteiligt gewesen zu sein.



Ein oder mehrere unbekannte Täter waren in der Zeit zwischen dem 19. März, 16 Uhr, und dem 20. März, 6.30 Uhr, in eine Baustelle in einem Gebäude an der Kampstraße/Ecke Platz von Leeds eingedrungen. Dort wurden mehrere Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet.



Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW:

https://polizei.nrw/fahndung/122607



Kennen Sie den Mann und können Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.



