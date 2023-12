Lfd. Nr.: 1178 Die Polizei sucht Zeugen nach einer gefährlichen Körperverletzung in Lünen am Samstagnachmittag (9.

Dortmund (ots) - Dezember). Dabei wurden zwei Männer durch Reizgas verletzt.



Die Tat ereignete sich gegen 11.35 Uhr auf dem Parkplatz einer Kleingartenanlage an der Moltkestraße. Zu diesem Zeitpunkt führten ein 34-Jähriger aus Lünen und ein 30-Jähriger aus Waltrop gerade Reparaturarbeiten an einem dort abgestellten Auto durch. Plötzlich erschienen zwei unbekannte und vermummte Täter, die den 34-Jährigen zunächst mit Reizgas angriffen und anschließend auf ihn einschlugen. Als sein Begleiter ihm zur Hilfe kommen wollte, griffen die Täter auch ihn an.



Als der 34-Jährige schließlich Passanten in der Nähe wahrnahm und um Hilfe rief, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.



Die beiden Männer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.



Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu den Tätern machen können. Insbesondere sucht sie die Passanten, die zur Tatzeit vorbeigingen. Zu den unbekannten Männern liegen folgende Beschreibungen vor: Ein Täter war ca. 180 cm groß, dunkel gekleidet, maskiert und trug Handschuhe. Der andere war ca. 170 cm groß, hatte lockige Haare und trug eine braune Jacke, Handschuhe und eine Maske.



Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.



Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Nina Kupferschmidt

Telefon: 0231-132 1026

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell