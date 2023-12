Lfd. Nr.:1241 Mit Lichtbildern sucht die Polizei nach Hinweisgebern, die am 21.

Dortmund (ots) - Oktober einen räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt an der Gleiwitzstraße 100 beobachtet haben.



Der Tatverdächtige entwendete gegen 21 Uhr Ware aus dem REWE Markt. Bei dem Diebstahl wurde er angetroffen, riss sich los und warf einen Metallaschenbecher in Richtung der Zeugin. Er wehrte sich und verletzte mit einer mitgeführten Klinge, welche sich an seinem Unterarm befand, den Ladendetektiv. Der Tatverdächtige flüchtete mit seinem Diebesgut. Der Detektiv konnte noch vor der Flucht ein Foto des Tatverdächtigen fertigen.



Wer kennt diese Person?



https://polizei.nrw/fahndung/123322



Zeugen wenden sich bitte an die Kriminalwache Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.



