Lfd. Nr.: 1163 Nach einem Verkehrsunfall am 2.

Dortmund (ots) - Dezember 2023 in einem Parkhaus am Südwall in Dortmund-Mitte sucht die Polizei nun Zeugen.



Ersten Erkenntnissen zufolge ist zwischen 19.50 Uhr und 20.20 Uhr auf der obersten Ebene ein roter Audi durch einen Unfall beschädigt worden. Der Verursacher oder die Verursacherin flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten.

Hierbei entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.



Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können. Hinweise melden Sie bitte der Polizeiwache Mitte unter Tel. 0231/132-1121.



Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Joshua Pollmeier

Tel.: 0231/132-1025

E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell