Lfd. Nr.: 1222 Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Hagener Straße am Dienstagabend (19.

Dortmund (ots) - Dezember) sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 32-jähriger Radfahrer wurde dabei leicht verletzt.



Seinen ersten Angaben zufolge war der Mann aus Witten gegen 18.30 Uhr in südlicher Fahrtrichtung auf dem Fahrradschutzstreifen unterwegs. Etwa auf Höhe der Hausnummer 60 touchierte ein von hinten kommendes Auto sein Fahrrad leicht, so dass er stürzte. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug ohne anzuhalten.



Ein Rettungswagen brachte den 32-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.



Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem Pkw und dem Fahrer bzw. der Fahrerin machen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiwache in Dortmund-Hombruch unter Tel. 0231/132-1521 zu melden.



Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Nina Kupferschmidt

Telefon: 0231-132 1026

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell