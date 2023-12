Lfd. Nr.: 1239 Die Polizei sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht in Dortmund-Scharnhorst am 22.

Dortmund (ots) - Dezember. Dabei wurde ein 24-jähriger Dortmunder leicht verletzt.



Seinen ersten eigenen Angaben zufolge war er gegen 8.10 Uhr mit einem E-Scooter unterwegs. Mit diesem überquerte er die Friedrich-Hölscher-Straße auf einem Fußgängerüberweg im Bereich der Einmündung Heidstrang. In diesem Moment touchierte ein weißes Auto den Hinterreifen seines Rollers und er stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt.



Das Auto wurde noch verlangsamt, entfernte sich dann aber von der Unfallörtlichkeit.



Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und weitere Angaben zu Fahrzeug und/oder Fahrer machen können. Über diesen ist lediglich bekannt, dass er eine Brille trug.



Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache in Dortmund-Scharnhorst unter Tel. 0231/132-3621.



