Lfd. Nr.: 1202 Am Samstag (16.

Dortmund (ots) - Dezember) gegen 3.15 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Kenntnis von einem versuchten Einbruch a der Borussiastraße in Dortmund Oespel. Kurze Zeit später erfolgte die Festnahme eines Tatverdächtigen.



Zeugen meldeten zwei Männer bei dem Versuch in das Vereinshaus eines Tennisclubs einzubrechen. Schnell konnte bei der Fahndung ein Tatverdächtiger angetroffen werden.

Der 19-jährige Tatverdächtige versuchte beim Erblicken des Streifenwagens zu flüchten. Vergebens, auch der Bewurf einer Beamtin mit einer Sporttasche und die folgenden tätlichen Angriffe konnten seine Festnahme nicht verhindern.



Für den jungen Mann ging es nach der Feststellung seiner Identität in der Polizeigewahrsam. In seiner Sporttasche fanden die Beamten Einbruchswerkzeug, unter anderem einen Winkelschleifer.



Zwei Beamte wurden bei der Festnahme leicht verletzt, blieben jedoch weiter dienstfähig.



Den 19-Jährigen erwarten Strafverfahren wegen des Verdachtes des Versuchs besonders schweren Diebstahl sowie wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.



