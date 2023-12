Lfd. Nr.: 1167 Am Mittwoch (6.

Dortmund (ots) - Dezember) kam es an der Anschlussstelle B236 gegen 17:45 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Insgesamt vier Personen wurden zum Teil schwer verletzt.



Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 24-Jährige aus Olfen mit ihrem Opel von der Dortmunder Straße nach links auf die B236 abzubiegen. Dabei übersah sie die ihr entgegenkommende 37-jährige VW-Fahrerin aus Dortmund.



Im Einmündungsbereich kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten die Opelfahrerin und ihre 68-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen. Mit im Auto befand sich auch ein 10-jähriges Mädchen, dieses und die Fahrerin des VWs wurden leicht verletzt. Die Verletzten wurden von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht.



Sowohl der Opel, als auch der VW wurden so stark beschädigt, dass beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Es entstand insgesamt ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro.



Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Einmündungsbereich bis 20:30 Uhr gesperrt.



Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Steffen Korthoff

Telefon: 0231-132-1035

E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell