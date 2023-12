Lfd. Nr.: 1166

Dortmund (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei Dortmund: Tötungsdelikt an der Kaiserstraße in Dortmund.



Am Dienstagabend (05. Dezember) kam es gegen 17:40 Uhr zu einem Tötungsdelikt an der Kaiserstraße in Dortmund.



Ersten Erkenntnissen zufolge steht ein 19-Jähriger aus Dortmund im Verdacht, einen 34-jährigen Dortmunder lebensgefährlich verletzt zu haben. Der 34-Jährige erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.



Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund.







