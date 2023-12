Lfd. Nr.: 1160 Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Dortmund und der Staatsanwaltschaft Dortmund In einer psychiatrischen Einrichtung in Dortmund-Aplerbeck ist es am Samstagabend (2.

Dortmund (ots) - Dezember) zu einem Tötungsdelikt gekommen. Opfer ist ein 67-jähriger Mann aus Lünen.



Der 67-Jährige wurde gegen 23.35 Uhr von einem weiteren Insassen angegriffen und verstarb wenig später in einem Krankenhaus.



Die Polizei nahm einen 42-jährigen Tatverdächtigen aus Mülheim an der Ruhr vor Ort fest. Er wurde heute einem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß einen Unterbringungshaftbefehl erließ.



Presseauskünfte erteilt lediglich die Staatsanwaltschaft Dortmund, Carsten Dombert, unter Tel. 0231 92626102.



