Lfd. Nr.: 1187 Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund In einem Mehrfamilienhaus an der Evinger Straße ist es am Dienstagabend (12.

Dortmund (ots) - Dezember) gegen 19.10 Uhr zu einem Tötungsdelikt gekommen. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen.



Eine 63-jährige Dortmunderin wurde durch Messerstiche getötet. Die Polizei konnte noch vor Ort den 35-jährigen Sohn der Frau festnehmen.



Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.



