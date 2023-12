Lfd. Nr.: 1156 Beamte der Polizei Unna kontrollierten Samstagabend (2.12.2023) um 23:00 Uhr einen 62-jährigen Fahrzeugführer aus Unna an der Morgenstraße.

Dortmund (ots) - Da er offensichtlich stark alkoholisiert war, musste er die Polizisten zur Wache begleiten.



Dort angekommen wurde ihm zuerst eine Blutprobe und dann auch sein Führerschein abgenommen. Der Mazda des Mannes musste in der Nähe der Autobahnauffahrt Kamener-Kreuz stehen bleiben.



Die fehlende Fahrerlaubnis hielt den 62-jährigen nicht davon ab, zu seinem Auto zurückzukehren. Einige Stunden später (3.12./4:17 Uhr) fiel einem aufmerksamen Bürger ein verdächtiger Mazda auf. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der Autobahn 44 in Richtung Kassel (Höhe Unna). Der Fahrzeugführer fuhr Schlangenlinien, blinkte permanent, beschleunigte und bremste ohne erkennbaren Grund.



Beamte der Autobahnpolizeiwache Arnsberg hielten das Auto an und trafen auf den bekannten Fahrer, der offensichtlich noch immer stark angetrunken war. Neben einer zweiten Blutprobe wurde ihm dieses Mal auch der Fahrzeugschlüssel abgenommen.



Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte ab Montag zu den üblichen Geschäftszeiten ab 7 Uhr an die Pressestelle der Polizei Dortmund.



Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Kay-Christopher Becker

Telefon: 0231 / 132 1031

E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell