Lfd. Nr.: 1174 Nach ersten Ermittlungen kam es am 2.

Dortmund (ots) - Dezember gegen 2.10 Uhr zu einer Unfallflucht auf der Märkischen Straße Höhe Hausnummer 206.



Zeugenangaben zufolge ist ein unbekannter Pkw auf der Märkischen Straße in Fahrtrichtung Norden nach rechts abgekommen und hat zwei abgestellte Autos am Straßenrand massiv beschädigt. Bei dem flüchtigen Auto könnte es sich nach erster Spurenauswertung um einen schwarzen BMW handeln. Der Sachschaden liegt bei über 10.000 Euro.



Hinweise bitte an die Polizeiwache Hörde unter 0231-132-1421.



Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Gunnar Wortmann

Telefon: 0231/132-1028

E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell