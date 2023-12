Lfd. Nr.: 1219 Am heutigen Mittwochabend (20.

Dortmund (ots) - Dezember) sollte im Stadion Rote Erde die Drittligapartie zwischen der U23 von Borussia Dortmund und dem SC Preußen Münster ausgetragen werden. Vor Spielbeginn meldete der Veranstalter (Borussia Dortmund) bei der Polizei den Fund eines verdächtigen Gegenstands im Bereich des Gästeblocks, dessen Gefährlichkeit ohne weitergehende Maßnahmen nicht eingeschätzt werden konnte. Der Einlass wurde daraufhin in Abstimmung mit dem Veranstalter nicht begonnen.



Ein angeforderter Spezialist der Bundespolizei begutachtete und öffnete den unbekannten Gegenstand. Für die Dauer der Begutachtung wurde ein Sperrradius von 100 Metern festgesetzt. Es stellte sich heraus, dass es sich bei diesem um eine leere Kunststoffröhre handelte, welche mit Klebeband umwickelt war.



Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen mussten ca. 1500 Veranstaltungs-besucher den Sperrradius verlassen. Eine Gefahr für anwesende Personen bestand zu keinem Zeitpunkt. Die Entscheidung der Spielabsage wurde in enger Abstimmung zwischen den Vereinen, den Schiedsrichtern, dem DFB und der zuständigen Polizeibehörde getroffen. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest.



Wer diesen Gegenstand im Stadion Rote Erde platzierte ist nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.



