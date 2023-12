Lfd. Nr.: 1229 Bei einem Verkehrsunfall am Ausbauende der B 236 in Lünen sind am Montag (25.

Dortmund (ots) - Dezember) drei Personen verletzt worden.



Zum Unfallzeitpunkt gegen 15.05 Uhr war ein 66-Jähriger aus Lünen mit seinem Seat auf der Dortmunder Straße in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs. Er wollte nach links auf die B 236 abbiegen. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem ihm entgegenkommenden Mercedes eines 70-jährigen Dortmunders.



Bei dem Zusammenstoß wurde der Dortmunder schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 66-Jährige und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt und vor Ort versorgt.



Weil sich bei dem 66-Jährigen Anzeichen auf eine Alkoholisierung ergaben, wurde er noch zur nächstgelegenen Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.



Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 22.000 Euro.



Die Dortmunder Straße musste für ca. 30 Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Anschließend war die Fahrbahn in Richtung Lünen noch bis ca. 17.30 Uhr gesperrt.



