Dortmund (ots) - Dezember kam es gegen 22:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf dem Schwanenwall in Höhe der Geschwister-Scholl-Straße. Vorausgegangen war offenbar ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen.



Nach bisherigen Erkenntnissen lieferten sich ein 3er BMW und ein Mazda 6 auf dem Schwanenwall in Fahrtrichtung Westen ein verbotenes Rennen. An einer Ampel in Höhe der Geschwister-Scholl-Straße warteten ein 31-jähriger Dortmunder mit seinem VW Polo auf dem mittleren Fahrstreifen und ein 53-Jähriger aus Düsseldorf in einem Mercedes-Benz auf dem rechten Fahrstreifen.

Laut Zeugenangaben näherten sich der BMW und der Mazda mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit den verkehrsbedingt wartenden Autos. Während es der Fahrerin des BMW gelang, linksseitig an ihnen vorbeizufahren, touchierte der Mazda eines 20-jährigen Dortmunders zunächst den Mercedes an der rechten Seite und anschließend den VW Polo hinten rechts.

Der BMW entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit über den Wall in Richtung Westen, während der verunfallte Mazda vor Ort zum Stehen kam.



Sowohl der Fahrer des Mazdas als auch der des VWs sowie die Insassen des Mercedes-Benz (der 53-jährige Fahrer, die 52-jährige Beifahrerin aus Düsseldorf und eine 59-Jährige aus Goslar) erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen.



Die beiden an der Ampel wartenden Pkw wurden so stark beschädigt, dass diese von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Den Mazda stellten die Beamten als Beweismittel sicher, ebenso den Führerschein und zwei Mobiltelefone des Dortmunders. Auch die Handys seiner Mitfahrerinnen (beide 20, aus Dortmund) wurden sichergestellt.

Bei der Sicherstellung des Mazda 6 fanden die Beamten im Innenraum ein verbotenes Einhandmesser und einen Schlagring. Auch diese wurden sichergestellt. Es wurden Anzeigen bezüglich des Verkehrsunfalls, der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen und Verstößen gegen das Waffengesetz gefertigt.



Des Weiteren sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen BMW machen können. Zeugen beschrieben das Fahrzeug und die Insassen wie folgt:



- 3er BMW in blau

- blonde Fahrerin

- männlicher Beifahrer

- Kennzeichenfragment SO-ZS



Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizeiwache Mitte unter der Telefonnummer: 0231/ 132-1121.



