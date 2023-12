Lfd. Nr.: 1238

Dortmund (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (28.12.) haben unbekannte Täter versucht, einen Geldautomaten einer Sparkasse in Schmallenberg-Oberkirchen zu sprengen.



Um 4.09 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem lauten Knall in der Kirchstraße, dortige Sparkasse. Bei Eintreffen der Beamten brannte es im Bereich um den Automaten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Zum Zeitpunkt der Explosion befanden sich keine Personen in dem Gebäude.



Nach jetzigem Kenntnisstand ist es den Unbekannten nicht gelungen, den Automaten mit der Explosion zu öffnen.



Das Polizeipräsidium Dortmund hat die Ermittlungen übernommen.



Hinweise zu den flüchtigen Tätern bitte an die Kriminalwache Dortmund unter 0231-132-7441.



Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Gunnar Wortmann

Telefon: 0231/132-1028

E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell