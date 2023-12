Bei einer Auseinandersetzung am 30.12.2023 um 13:30 Uhr in Brilon soll ein 62-jähriger Mann in seiner Wohnung einen 59-Jährigen mit mehreren Messerstichen verletzt haben.

Dortmund (ots) - Der lebensgefährlich verletzte Mann verließ die Wohnung und setzte sich in der Nähe auf eine Bank, wo er von einem Zeugen aufgefunden wurde. Dieser wählte den Notruf. Der Rettungsdienst transportierte den Mann in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde.



Ein weiterer Zeugenhinweis führte die Polizei in Brilon und die ermittelnde Mordkommission aus Dortmund auf die Spur des 62-Jährigen. Dieser wurde am 31.12.2023 gegen 13:00 Uhr an seiner Wohnanschrift festgenommen. Gegen den Beschuldigten besteht ein dringender Tatverdacht.



Der Tatverdächtige befindet sich aktuell im Polizeigewahrsam. Die Staatsanwaltschaft Arnsberg beantragte die Untersuchungshaft, worüber das zuständige Gericht am Neujahrstag entscheiden wird.



Weitere Auskünfte zur Tat sind derzeit nicht möglich und werden erst wieder ab Dienstag (2.1.2024) erteilt. Kontakt Oberstaatsanwalt Thomas Poggel: Tel. 02931/804862.



Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Peter Bandermann

Telefon: 0231-132-1023

E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell