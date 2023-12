Lfd. Nr.: 1201 Die Videobeobachtung im Dietrich-Keuning-Park bemerkte gegen 1.40 Uhr in der Nacht zu Samstag (16.

Dortmund (ots) - Dezember) einen jungen Mann, wie dieser offenbar Drogen aus einem Versteck holte.



Aufgrund der guten Beschreibung konnte schnell eine Streifenwagenbesatzung zum Tatort geschickt werden. Der Tatverdächtige, ein 19-Jähriger aus Herne wurde auf der Leopoldstraße angetroffen und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde besagtes Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Für den jungen Mann ging es anschließend zur nächsten Polizeiwache.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen, unter anderem der Sicherstellung von Bargeld in dealertypischer Stückelung, wurde der 19-Jährige wieder entlassen.



Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.



