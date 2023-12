Lfd. Nr.: 1158

Dortmund (ots) - Fahren ohne Fahrerlaubnis, positiver Drogenvortest und Kokain an Bord: Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Freitag (1.12.2023, 22 Uhr) in der Dortmunder Nordstadt fiel ein 30-jähriger Dortmunder gleich wegen mehrerer Delikte auf.



Die Einsatzkräfte der Polizei Dortmund kontrollierten den 30-Jährigen an der Bornstraße. Dieser war zuvor wegen seiner Fahrweise aufgefallen. Die Polizisten sollten Recht behalten: Ein freiwilliger Drogenvortest verlief u.a. positiv auf Kokain. Des Weiteren war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Doch damit nicht genug: In seinem Audi fanden die Beamten mehrere sog. "Bubbles", augenscheinlich Kokain. Zudem führte der Mann eine hohe dreistellige Bargeldsumme mit sich, dessen Herkunft er nicht erklären konnte.



Die Polizisten stellten die Drogen, drei Mobiltelefone, das Bargeld sowie das Tablet des 30-Jährigen sicher. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Dortmunder, der wegen ähnlicher Delikte bereits polizeibekannt ist, festgenommen. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an.



