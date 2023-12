Lfd. Nr.: 1180 Nach einem Raub in der Dortmunder Innenstadt in der Nacht zu Sonntag (10.

Dortmund (ots) - Dezember) sucht die Polizei Zeugen. Ein 20-jähriger Dortmunder wurde dabei leicht verletzt.



Der Dortmunder war gegen 3 Uhr zu Fuß auf dem Günter-Samtlebe-Platz unterwegs und überquerte diesen in Richtung Ostwall. Dabei hatte er sein Smartphone in der Hand. Plötzlich näherten sich zwei Personen, von denen eine ihn mit Reizgas angriff. Anschließend wurde ihm das Telefon aus der Hand gerissen und die beiden Unbekannten flüchteten in Richtung Nord-Osten.



Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu den unbekannten Personen machen können. Es handelte sich um einen Mann und eine Frau. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dünn, kurze dunkle Haare, Vollbart, ungepflegtes Erscheinungsbild, bekleidet u.a. mit einer schwarzen Jacke. Er sprach sehr gebrochenes Deutsch und führte ein altes Citybike in Schwarz mit silbernem Lenker mit sich (die Griffe waren abgeknickt). Die Frau wird so beschrieben: ca. 40 Jahre alt, ca. 160 cm groß, dünn, etwas länger als schulterlange dunkle Haare, ungepflegtes Erscheinungsbild, trug u.a. eine schwarze Jacke mit Kapuze und beige oder hellbraune Sneaker.



Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.



Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell