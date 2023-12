Lfd. Nr.: 1200 In der Nacht zu Samstag kam es auf der Sudermannstraße Ecke Adlerstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger.

Dortmund (ots) - Der Unfallverursacher flüchtete mit dem zuvor in Lütgendortmund entwendetem Pkw. Die Polizei sucht Zeugen.



Der 19-jährige Dortmunder überquerte gegen 23:30 Uhr den Kreuzungsbereich der Sudermannstraße und Adlerstraße, als ein grauer Pkw die Sudermannstraße in Richtung Norden befuhr. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte das Fahrzeug mit dem Fußgänger. Der 19-Jährige stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Kurzzeitig stoppte der unbekannte Autofahrer seine Fahr, flüchtete dann jedoch in Richtung Osten über die Adlerstraße.



Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der am Unfall beteiligte graue Mercedes-Benz C220 nur zehn Minuten zuvor in Lütgendortmund nach einem Wohnungseinbruch gestohlen wurde.



Zeugen beschreiben den Fahrer wie folgt:



- 30 bis 35 Jahre

- kurze, schwarze Haare

- kein Bart

- auffällig große Augen und Nase

- Narbe an der rechten Schläfe



Hinweisgeber die Angaben zu dem Verkehrsunfall, dem Autofahrer oder dem Pkw-Diebstahl machen können, wenden sich bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter 0231/ 132 - 7441.



