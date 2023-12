Lfd. Nr.: 1165 Die Polizei Dortmund sucht nach einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht am Donnerstagmorgen (30.

Dortmund (ots) - November) um 08:10 Uhr in der Kirchenstraße 12 jetzt Zeugen. Bei dem Unfall wurde ein 28-jähriger Dortmunder leicht verletzt.



Der Verletzte ist Mitarbeiter der EDG und hat zum Zeitpunkt des Unfalls die Mülltonnen aus dem Haus geräumt. Beim Verlassen des Hauseingangs kam ein Mann auf einem Leih-E-Scooter, aus Richtung Osten auf dem Gehweg gefahren. Der Rollerfahrer sei mit ihm zusammengestoßen und anschließend in Richtung der Uhlandstraße weitergefahren.



Der Rollerfahrer wird von Zeugen wie folgt beschrieben:



- männlich

- dunkelhäutig (afrikanisch)

- etwa 28 Jahre

- dunkel gekleidet

- trug eine Brille



Die Polizei fragt nun mögliche Zeugen: Wer hat den Unfallhergang oder möglicherweise die Flucht des Mannes auf dem Roller gesehen und kann Angaben dazu machen? Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeiwache Nord unter 0231/132-2321.



