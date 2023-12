Lfd. Nr.: 1242 Zwei Jugendliche sind am Donnerstagabend (28.

Dortmund (ots) - Dezember) von zwei unbekannten Tätern beraubt worden. Die beiden befanden sich zur Tatzeit in einem Hinterhof gegenüber einem Seniorenheim an der Straße Eisenmarkt in der Dortmunder Innenstadt.



Ihren ersten eigenen Angaben zufolge kamen gegen 18.30 Uhr zwei Unbekannte auf die beiden 15-Jährigen zu und forderten die Herausgabe von Wertgegenständen. Als dies nicht sofort geschah, schlug ein Täter einen der Dortmunder ins Gesicht. Dieser gab daraufhin seine Umhängetasche heraus. Anschließend griff der Täter noch in seine Hosentaschen und entwendete sein Mobiltelefon. Als der zweite Jugendliche (ebenfalls aus Dortmund) seinem Begleiter helfen wollte, schubste ihn der zweite Täter und entwendete Bargeld aus seiner Jacke. Anschließend flüchteten die Unbekannten in nördliche Richtung.



Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Einer soll etwa 175 cm groß und ca. 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein, dunkelhäutig und bekleidet mit einer weißen Jacke mit schwarzen Streifen auf der Brust, schwarzer Hose, schwarzen Schuhen sowie einer schwarzen Mütze. Der andere war ca. 180 bis 185 cm groß, ca. 20 bis 25 Jahre alt, hatte einen dunkleren Teint und einen dunklen Vollbart. Er war wie folgt gekleidet: schwarze Jacke, schwarze Hose, schwarze Schuhe, schwarze Handschuhe und schwarzer Schlauchschal.



Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.



Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Nina Kupferschmidt

Telefon: 0231-132 1026

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell