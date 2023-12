Lfd. Nr.: 1189 Bei einem Verkehrsunfall auf der A 44 kurz vor dem Autobahnkreuz Dortmund/Unna sind am Mittwochnachmittag (13.

Dortmund (ots) - Dezember) zwei Personen leicht verletzt worden. Der Unfall führte zu einer längeren Sperrung von zwei Fahrstreifen.



Der Unfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr in Fahrtrichtung Dortmund. Zu diesem Zeitpunkt war ein 39-Jähriger aus Olsberg mit seinem BMW auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs. Als er auf die rechte Spur wechselte übersah er aus bislang ungeklärter Ursache den dort staubedingt haltenden Renault eines 51-jährigen Dortmunders. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Renault noch rechtsseitig in die Leitplanke schleuderte.



Bei dem Unfall öffnete sich der Kofferraum des Renault und darin befindliche Farbtöpfe fielen auf die Fahrbahn, wodurch diese verunreinigt wurde.



Bei dem Unfall wurden der 51-Jährige und die 39-Jährige Beifahrerin im BMW (ebenfalls aus Olsberg) leicht verletzt.



Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 21.000 Euro.



Bis ca. 21 Uhr war nur der linke Fahrstreifen befahrbar.



