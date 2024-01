Lfd.-Nr.: 0004

Dortmund (ots) - Am Dienstag (2. Januar) um 01.07 Uhr wurden zwei Personen durch mehrere Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Rückertstraße (Stadtteil Mitte) verletzt.

Ein 17- jähriger Dortmunder wurde dabei mit einem Messer und einer Axt angegriffen. Er konnte mit einer stark blutenden Verletzung (im Bereich des Oberschenkels) durch Einsatzkräfte im Treppenhaus aufgefunden werden.



Nach ersten Zeugenaussagen drangen mehrere männliche Personen in das Mehrfamilienhaus ein. Der 17-Jährige und ein 20-Jähriger (beide leben in unterschiedlichen Wohnungen des Hauses) wurden durch diese Männer angegriffen und verletzt.



Der 20-Jähriger war nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Schlagstock niedergeschlagen worden. Er trug eine Verletzung im Kopfbereich davon. Zeugen brachten den Verletzten mit einem PKW ins Krankenhaus.

Ein Diensthund war zur Spurensuche eingesetzt. Dieser führte zur Auffindung von einer Axt und einem Schlagstock. Die eingesetzten Beamten fanden ein Messer.



Es wurden unterschiedliche Angaben zum Sachverhalt gemacht. Der Grund der Angriffe und die Art der Beziehungen aller Personen zueinander sind derzeit noch unbekannt, die Ermittlungen dauern an. Die Angreifer sind flüchtig.

Die vier bis sechs männlichen Angreifer werden ca. 30-40 Jahre alt und arabischer Herkunft beschrieben.



Beide Verletzte verblieben stationär im Krankenhaus, es bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht der gefährlichen Körperverletzung ist eingeleitet.



Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel.: 0231 / 132 - 7441.



