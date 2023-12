Die Polizei sucht einen Transporter-Fahrer, der am Dienstagabend (5.

Duisburg (ots) - Dezember, gegen 22:10 Uhr) im Kreuzungsbereich Kardinal-Galen-Straße / Siegstraße in einen Unfall verwickelt war.



Eine 26-Jährige berichtete der Polizei, dass sie mit einem E-Scooter auf der Kardinal-Galen-Straße in Richtung Philosophenweg unterwegs war. Aus der Siegstraße sei dann ein kleiner weißer Transporter nach rechts abgebogen und habe den Roller der Duisburgerin touchiert. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrer habe sich kurz mit der Frau unterhalten, ihre Handynummer aufgeschrieben und sei dann weitergefahren. Er wird auf 1,80 Meter Größe geschätzt, hat braune, lockige Haare und trug zum Unfallzeitpunkt ein graues Sweatshirt zu einer blauen Jeans. Sein Transporter war mit Werbung beschriftet.



Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei den Fahrer und weitere Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 22 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.



