Unbekannte haben im Zeitraum von Donnerstag (14.

Duisburg/Wesel (ots) - Dezember, 13 Uhr) bis Freitag (15. Dezember, 9 Uhr) ein 6,80 Meter langes und 2,40 Meter breites Beiboot mit Innenbordmotor entwendet. Mitarbeiter einer im Stadthafen ansässigen Firma hatten das Boot am Donnerstag am Firmensteiger befestigt und den Schlüssel mitgenommen. Weil der Bereich des Hafens durch hohe Zäune gesichert ist, könnten sich Tatverdächtige über den Rhein genähert und auf dem gleichen Weg das Boot auch weggeschafft haben. Das zuständige zentrale Kriminalitätskommissariat der Wasserschutzpolizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise: 0203 2800.



Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203 280 1049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw



außerhalb der Bürodienstzeiten:

Polizei Duisburg

Telefon: 0203 2800





Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell