Am Freitag, 22.12.2023, gegen 14:42 Uhr, kam es auf einem stillliegenden Fahrgastkabinenschiff "Rhein Prinzessin" in Köln zu einem Brand im Maschinenraum.

Duisburg/Köln (ots) - Unverzüglich wurden circa 150 Fahrgäste evakuiert. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, wodurch sechs Personen verletzt und in verschiedene Krankenhäuser gebracht wurden. Das Rheinufer musste während der Löscharbeiten teilweise gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Das Schiff wurde von der Polizei festgelegt.



