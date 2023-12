Weil sich zwei Männer (31 und 40 Jahre alt) gegen Maßnahmen von Einsatzkräften wehrten, müssen sie sich mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

Duisburg (ots) - Im ersten Fall rückte eine Streifenwagenbesatzung am Mittwoch (13. Dezember, gegen 17:20 Uhr) zu einem Hotel an der Klöcknerstraße aus, weil ein Paar in einem Hotelzimmer lauthals randaliert haben soll. Nachdem die Einsatzkräfte die Störenfriede bis auf die Straße geleitetet hatten, wollte die Frau von ihrem Begleiter (31) nichts mehr wissen. Weil der das Nein seiner Begleiterin nicht akzeptieren wolle, schritten die Polizisten ein und wurden von dem Mann beleidigt. Weil er sich nicht beruhigen wollte, fesselten die Polizisten den Alkoholisierten und brachten ihn ins Gewahrsam. Dort angekommen trat und schlug er nach den Einsatzkräften und verletzte einen Polizisten im Gesicht. Mit einer Anzeige verbrachte er nach erfolgter Blutprobe die Nacht im Gewahrsam.



Im zweiten Fall fuhren Polizisten am Mittwoch (13. Dezember, 23 Uhr) zu einer Ruhestörung auf der Schleiermacherstraße. Weil ein Nachbar (40) die Ruhestörung herabspielte und die Beamten beleidigte, forderten sie ihn auf, sich auszuweisen. Der Duisburger zeigte sich uneinsichtig und griff nach einem Finger eines Polizisten. Den Beamten gelang es, den Griff zu lösen. Auch der Duisburger verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam, nachdem ihm aufgrund seines Alkoholisierungsgrades eine Blutprobe entnommen wurde. Den 40-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstandes.



