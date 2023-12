Nach einem Unfall am Mittwochabend (20. Dezember, gegen 22:20 Uhr) im Kreuzungsbereich Mercatorstraße / Düsseldorfer Straße ist ein Radfahrer (55) schwer verletzt worden.

Duisburg (ots) - Er kam mit einer Kopfverletzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Mann war beim Überqueren der Kreuzung mit einem Auto zusammengestoßen. Der 27-Jährige am Steuer nahm dem Radfahrer beim Linksabbiegen die Vorfahrt.



Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell