Eine Autofahrerin oder ein Autofahrer hat am Freitagnachmittag (15.

Duisburg (ots) - Dezember, gegen 15 Uhr) auf der Friedrich-Wilhelm-Straße einen Bus geschnitten, so dass dieser stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzten vier Insassen im Alter zwischen zwei und 50 Jahren und verletzten sich leicht. Laut Zeugenangaben bog der schwarze BMW (vermutlich ein SUV) vor dem Bus in die Hohe Straße ab, als dieser gerade angefahren war. Nur weil der 26-jährige Busfahrer sofort eine Vollbremsung einlegte, kam es nicht zur Kollision der Fahrzeuge. Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Autofahrer oder die Autofahrerin sich zu melden. Gleiches gilt für Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder dem Fahrzeug geben können (Tel. 0203 2800).



Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell