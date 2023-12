Mehrere Jugendliche haben am Freitagabend (1. Dezember, 20 Uhr) das Trinkgeld einer Reinigungskraft eines Toilettenwagens auf dem Weihnachtsmarkt an der Königstraße gestohlen.

Duisburg (ots) - Die 55-Jährige berichtete der Polizei, dass sie von den fünf Teenagern zunächst gegen 19:30 Uhr verbal bedroht wurde. Etwa eine halbe Stunde später schnappte sich die Gruppe den Becher mit dem Kleingeld und flüchtete. Ein Zeuge beobachtete, wie die Jugendlichen über den Kuhlenwall in Richtung der Straße Am Mühlenberg rannten.



Sie werden auf 12 bis 15 Jahre geschätzt, zwei von ihnen waren komplett in Schwarz gekleidet und haben eine schlanke Statur. Wer kann Angaben zu der Gruppe machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.



Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell