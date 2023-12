Bereits Ende Oktober des vergangenen Jahres hat eine Frau aus Essen eine SMS von ihrem vermeintlichen Sohn erhalten, in der sie gebeten wurde, eine Nachricht per WhatsApp an ihn zu schicken, weil sein Handy defekt sei.

Duisburg (ots) - Der Aufforderung kam die 73-Jährige nach. Dann teilte ihr der vermeintliche Sohn mit, dass er aktuell in Barcelona sei und dringend Geld brauchte. Weil die Essenerin einen Sohn hat und dieser sich zu der Zeit tatsächlich in Barcelona aufhielt, schöpfte sie keinen Verdacht und überwies Geld. Später stellte sich heraus, dass sie auf einen Betrüger hereingefallen war.



Ermittlungen der Kriminalpolizei bei dem in der Nachricht genannten Kontoinhaber in Duisburg ergaben, dass dieser im Vorfeld von Unbekannten bedroht und zur Herausgabe seiner EC-Karte mitsamt PIN genötigt worden war. Wenig später wurde in einer Oberhausener Bank Geld vom Konto des Duisburgers abgehoben.



Die Polizei hat nun das Foto eines Mannes veröffentlicht, der Ende Oktober 2022 in der Bank an der Paul-Reusch-Straße das Geld abgehoben hat.



Die Ermittler fragen: Wer kann Hinweise zur Identität des Mannes geben?



Das Foto ist im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/122934



Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 31 der Duisburger Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.



