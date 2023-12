Im Kreuzungsbereich der Auf- und Ausfahrt der A 40 an der Carl-Benz-Straße sind am Mittwochnachmittag (20. Dezember, gegen 15:15 Uhr) ein Lkw und ein Auto zusammengestoßen.

Duisburg (ots) - Die 56-jährige Pkw-Fahrerin wurde in ihrem Kia eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus; ihr Auto war nicht mehr fahrbereit. Die Frau schilderte der Polizei, dass sie die Kreuzung überqueren wollte, als sie von dem nach links abbiegenden Lkw erfasst wurde. Der 28 Jahre alte Fahrer erlitt einen Schock.



