Am Donnerstagabend (14.

Duisburg (ots) - Dezember) sollen zwei Unbekannte einen Duisburger im Goerdeler Park am U-Bahn-Abgang Mülheimer Straße ausgeraubt haben. Der 30-Jährige schilderte den Beamten, dass er gegen 17:30 Uhr von hinten geschlagen worden und dadurch zu Boden gestürzt sei. Ein Angreifer soll dann ein Messer gezeigt und Geld gefordert haben. Mit ein paar Scheinen als Beute seien die Täter dann in Richtung Mülheimer Straße davon.

Laut Zeugenbeschreibung sind die Männer rund 1,75 Meter groß. Sie sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Einer habe eine normale Statur; der andere wird als kräftig und mit schwarzer Sturmhaube beschrieben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 der Duisburger Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.



