Am Sonntagmorgen (17.

Duisburg (ots) - Dezember, gegen 3:45 Uhr) hat ein Autofahrer an der Römerstraße eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Der 21-Jährige am Steuer eines VW Sharan war in Richtung Hamborner Straße unterwegs, als er in Höhe der Lehnackerstraße erst mit einem Verkehrsschild, dann mit einer Straßenlaterne, einem Gartenzaun, einer Gartenlaube und schließlich mit einem Baum kollidierte. Vor dem Geländer des Kellergeschosses eines Mehrfamilienhauses endete die Fahrt. Der Fahrer flüchtete zu Fuß mit seinem Beifahrer (13). In der Nähe des Unfallortes stellten Polizisten das Duo. Weil die Atemluft des jungen Mannes nach Alkohol roch, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis verlief positiv. Die Einsatzkräfte schrieben eine Verkehrsunfallanzeige und stellten den Führerschein des 21-Jährigen sicher. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.



