Gemeinsam mit seiner Mutter erschien ein 10-Jähriger am Freitag (8.

Duisburg (ots) - Dezember) auf der Wache Rheinhausen um eine Verkehrsunfallflucht anzuzeigen. Auf seinem Schulweg am Morgen war der Junge gegen 9:40 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Bachstraße unterwegs. Als er gerade die Windmühlenstraße überqueren wollte, sei ein Autofahrer im grauen Kombi von der Rheingoldstraße abgebogen und mit ihm zusammengestoßen. Der Junge stürzte. Er blieb unverletzt. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und sprach mit dem Autofahrer sowie dem Schüler. Dann fuhren alle weiter.

Das Verkehrskommissariat 22 der Duisburger Polizei sucht zur Klärung des Unfallhergangs den Zeugen und den etwa 60 Jahre alten Mann, der am Steuer des grauen Kombi gesessen haben soll. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.



