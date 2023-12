Dank akribischer Ermittlungsarbeit der Mordkommission hat die Duisburger Polizei bereits am heutigen Abend (29.

Duisburg (ots) - Dezember, 20 Uhr) einen 30-jährigen Duisburger und eine 29-jährige Duisburgerin mit der Unterstützung von Spezialeinheiten vorläufig festgenommen und ihre Wohnungen im Stadtteil Röttgersbach nach Beweismitteln durchsucht.



Das Ehepaar ist dringend verdächtig am Donnerstagnachmittag (28. Dezember) im Bereich eines Grüngürtels an der Fahrner Straße im Stadtteil Röttgersbach einen 32-Jährigen Mann durch einen Schuss schwer verletzt zu haben und im Anschluss vom Tatort geflüchtet zu sein.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg werden die Tatverdächtigen am Samstag (30. Dezember) wegen des Verdachts des versuchten Mordes einem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Motivlage und der jeweiligen Tatbeteiligung, dauern derzeit noch an.



Der Gesundheitszustand des Verletzten ist unverändert kritisch.



