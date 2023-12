Polizei und Feuerwehr wurden am Sonntagabend (17.

Duisburg (ots) - Dezember, gegen 21:40 Uhr) anlässlich eines schwer verletzten Mannes zur Wiesenstraße gerufen. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses trafen die Rettungskräfte auf einen 33-Jährigen, der mit einer Stichverletzung regungslos am Boden lag. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Duisburger wenig später im Krankenhaus.



Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde eine Mordkommission eingerichtet, die zum Geschehensablauf in der Wohnung ermittelt, Spuren auswertet und Nachforschungen zu den Hintergründen anstellt.



Weil zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, dass die 33-jährige Lebensgefährtin etwas mit dem Tod zu tun haben könnte, nahmen die Beamten sie vorläufig fest. Die Ermittler schließen aktuell auch ein suizidales Handeln des Duisburgers nicht aus. Die Staatsanwaltschaft Duisburg ordnete die Obduktion des Verstorbenen an, von der sich die Ermittler weitere Erkenntnisse erhoffen.



Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell