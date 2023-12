Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Samstag (2. Dezember, gegen 2:55 Uhr) einen alkoholisierten 43-Jährigen angegriffen und ausgeraubt.

Duisburg (ots) - Der Duisburger war auf der Heerstraße - etwa in Höhe Brückenplatz - unterwegs, als ihn der Räuber mit der Metallstange attackierte. Mit einem Portemonnaie und einem Handy als Beute flüchtete der Täter in Richtung Musfeldstraße. Ein Autofahrer im BMW hielt an und half dem Verletzten. Dann fuhr er weiter. Ein Rettungswagen brachte den Duisburger zur Behandlung in ein Krankenhaus. Laut Zeugenaussagen war der Angreifer circa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen; insbesondere den Ersthelfer im Pkw. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.



