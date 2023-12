Mit einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei Duisburg nach einem Tatverdächtigen, der am 5.

Duisburg (ots) - August gegen 19:55 Uhr eine Mitarbeiterin einer Tankstelle an der Düsseldorfer Landstraße sexuell belästigt haben soll. Zunächst habe der Mann sexuelle Anspielungen gemacht, ehe er versucht haben soll, mit einem Geldwechseltrick Bargeld zu erbeuten. Als dies nicht klappte, soll er die 42-Jährige in einen Büroraum gezogen haben, wo er versucht habe, sie zu küssen. Als sich die Kassiererin aus dem Griff befreite, habe der Unbekannte von ihr abgelassen und sei als Beifahrer in ein dunkles Auto gestiegen.



Über das Fahndungsportal der Polizei NRW sind die Aufnahmen des Verdächtigen sowie ein Bild des Autos abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/122907



Die Ermittler fragen: Wer kann Hinweise zur Identität des abgebildeten Mannes oder dem Fahrzeug geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 an das Kriminalkommissariat 32 der Duisburger Polizei zu wenden.



