Bei einer Verkehrskontrolle entdeckten Polizisten am Mittwochabend (29.

Duisburg (ots) - November, 19:10 Uhr) in einem Pkw zahlreiche Knallkörper. Als die Beamten einen VW Golf auf der Weseler Straße in Höhe des Willy-Brandt-Rings kontrollierten, entdeckten sie hinter dem Beifahrersitz eine weiße Plastiktüte. Nach dem Inhalt befragt, antworteten der Fahrer und der Beifahrer (beide 19), dass sich Lebensmittel in der Tüte befinden. Die Einsatzkräfte glaubten den jungen Männern nicht und sollten Recht behalten: Sie entdeckten 544 erlaubnispflichtige Feuerwerkskörper und stellten sie sicher, weil das Duo Ihnen keine erforderliche Erlaubnis vorlegen konnte. Die 19-Jährigen müssen sich nun mit einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz auseinandersetzen.



