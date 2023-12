Während einer Streifenfahrt auf der Pestalozzistraße entdeckten Polizisten am Mittwoch (27.

Duisburg (ots) - Dezember, 21:50 Uhr) eine Gruppe junger Männer, von denen einer (19) sichtlich nervös wurde, als er die Einsatzkräfte sah. Der Heranwachsende hatte seine Hände in den Jackentaschen und schien etwas vor den Beamten verbergen zu wollen. Die Polizisten befragten ihn nach dem Grund seiner Nervosität und stellten fest, dass er in den sich wölbenden Taschen 28 erlaubnispflichtige Böller aufbewahrte. Die Einsatzkräfte stellten die Knallkörper sicher und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ein.



Bereits am 30. November fanden Polizisten bei einer Verkehrskontrolle 544 nicht zugelassene Böller und stellten sie sicher (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5661796)



In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor dem Erwerb und der Benutzung erlaubnispflichtiger, ungeprüfter oder selbst hergestellter Feuerwerkskörper. Sie machen sich mitunter strafbar und können sich selbst oder Unbeteiligte durch das Zünden verletzen.



Wie Sie zugelassene oder erlaubnispflichtige Feuerwerkskörper erkennen, wann sie ein Feuerwerk zünden dürfen und gegen welche Gesetze Sie beim Umgang möglicherweise verstoßen, erfahren Sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/225-IB-Silvesterfeuerwerk-DE.pdf



Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203 280 1049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw



außerhalb der Bürodienstzeiten:

Polizei Duisburg

Telefon: 0203 2800





Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell