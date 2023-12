Anlässlich einer Ruhestörung wurde am Abend des 1. Weihnachtstages (25.

Duisburg (ots) - Dezember) eine Streifenwagenbesatzung gegen 20 Uhr zur Horststraße gerufen.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand zeigte sich unter anderem ein alkoholisierter 30-Jähriger in der Wohnung nicht mit dem Polizeieinsatz einverstanden. Er reagierte sichtlich aufgebracht, trat und schlug nach den Einsatzkräften. Daraufhin sollte er in Gewahrsam genommen werden. Zwei weitere alkoholisierte Männer (36, 61), die sich ebenfalls in der Wohnung aufhielten, solidarisierten sich mit ihm, schubsten die beiden Polizisten zur Seite und leisteten massiven Widerstand. Die Beamten zogen sich in den Flur des Mehrfamilienhauses zurück und warteten auf Unterstützungskräfte. Als diese eingetroffen waren, suchten die Polizisten zur Ingewahrsamnahme des 30-Jährigen erneut die Wohnung auf. Dabei stellten sie fest, dass dieser über einen Balkon die Wohnung in der 3. Etage verlassen hatte und dabei offensichtlich gefallen war. Schwer verletzt trafen die Einsatzkräfte den Duisburger auf einem Vordach an. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leisteten Polizeibeamte Erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Beamten nahmen den 36-Jährigen und den 61-Jährigen in Gewahrsam und schrieben Strafanzeigen gegen die drei Männer wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ein Arzt entnahm dem alkoholisierten Trio Blutproben.

Aus Neutralitätsgründen hat die Polizei Düsseldorf die weiteren Ermittlungen übernommen.



Bei der Überprüfung des 36-Jährigen stellte sich heraus, dass er mit einem Haftbefehl gesucht wurde.



