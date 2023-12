Nach zwei Raubüberfällen im Bereich der Lehrerstraße sucht die Kriminalpolizei Zeugen: Bereits am 16.

Duisburg (ots) - Dezember (Samstag) sind Streifenpolizisten gegen 18:10 Uhr zum Stielmuspark (Obermarxloher Straße / Lehrerstraße) gerufen worden. Ein 14- und ein 15-Jähriger berichteten den Einsatzkräften, dass sie von zwei Jugendlichen körperlich attackiert und mit einem Messer bedroht worden seien. Mit Silvesterböllern als Beute flüchtete das Duo in Richtung Gartenstraße. Sie werden auf 13 bis 15 Jahre und 1,70 Meter Größe geschätzt. Einer von ihnen hat lockiges, braunes Haar und trug schwarze Kleidung. Sein Komplize war mit einer grünen Jacke und einer schwarzen Wollmütze gekleidet.



Zwei Tage später, am vergangenen Montag (18. Dezember, 19:45 Uhr) sind ebenfalls zwei Jugendliche (12 und 13 Jahre alt) an einer Bushaltestelle im Kreuzungsbereich Holtener Straße / Lehrerstraße geschlagen und ausgeraubt worden. Mit einer Umhängetasche samt Handy als Beute rannten die drei maskierten Täter in verschiedene Richtungen (Obermarxloher Straße und Holtener Straße), ein vierter, ebenfalls maskierter Jugendlicher mit braunen Haaren und rotem Kapuzenpullover folgte ihnen. Die Räuber werden auf 1,50 bis 1,65 Meter Größe geschätzt und trugen schwarze Kleidung sowie schwarze Sturmhauben. Einer von ihnen habe Handschuhe getragen, ein anderer einen Pullover mit einer senffarbenen Kapuze.



Wer hat die Raubüberfälle beobachtet und kann in beiden Fällen Angaben zu den Unbekannten machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.



